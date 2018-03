Contratti: confindustria padova, con riforma piu spazio a produttivita e crescita salari (2)

(AdnKronos) – “Va sottolineato l’impegno a recepire il nuovo welfare contrattuale anticipato dai metalmeccanici, la formazione per le competenze del lavoro che cambia e la partecipazione dei lavoratori, elementi innovativi e tutele a 360 gradi. Soprattutto delinea la volonta congiunta di dare certezze al sistema della rappresentanza anche datoriale, misurando la rappresentativita di chi firma accordi come primo impegno di contrasto al dumping contrattuale che, con condizioni normative ed economiche al ribasso, altera la concorrenza penalizzando i lavoratori e le imprese regolari, e definendo il contratto di riferimento di ogni settore. Mai come adesso e emerso l’orientamento delle parti ad una legge che renda applicabili erga omnes gli accordi”.

A Padova sono gia molte le esperienze positive di contrattazione aziendale, anche a seguito degli accordi provinciali. In Veneto sono 4.138 i contratti aziendali e territoriali censiti dal Ministero del Lavoro ai fini della detassazione dei premi di produttivita, terza regione dopo Lombardia (8.699) ed Emilia Romagna (4.899).

“Dobbiamo moltiplicarli – dichiara il presidente Massimo Finco -. Ai sindacati dico: i tempi sono maturi per estendere la contrattazione aziendale a Padova e in Veneto. Puntiamo ad allargarla, estendendo la platea ad almeno il 60% dei lavoratori, facendoli accedere ai benefici fiscali per la produttivita. Sara la piu efficace manovra per la produttivita e la giustizia sociale nella nostra regione”.

