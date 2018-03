Intesa sp: treviso, torna il ‘panini tour up! 2018’, giochi e premi per piccoli e grandi (2)

(AdnKronos) – ‘Siamo lieti di tornare con il ‘Panini Tour Up! 2018’ a Piacenza e in tante citta italiane e di incontrare migliaia di appassionati delle figurine ‘Calciatori’ di tutte le eta – ha dichiarato Antonio Allegra, direttore mercato Italia di Panini -. Per questa nuova edizione della nostra grande iniziativa itinerante, grazie anche alla partnership con Intesa Sanpaolo, le Filiali del Gruppo si trasformeranno per un giorno nel punto d’incontro per tutti i collezionisti Panini e nel terreno di sfida dei giochi delle ‘Figuriniadi’ e di tante altre attivita in grado di divertire tutta la famiglia ‘.

‘Questa iniziativa con Panini ci permette di entrare in contatto con i ragazzi e le loro famiglie a partire dal gioco e dal divertimento – ha sottolineato Renzo Simonato, direttore regionale Veneto Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo -. E’ un piacere vedere i piu piccoli uscire dalle nostre filiali con il pacco delle figurine in mano, accompagnati da genitori altrettanto emozionati. Questo e il punto di partenza per costruire con loro un dialogo duraturo e una nuova cultura del risparmio ‘.

