Elezioni: segretario pd treviso, ricucire subito frattura con il paese (2)

(AdnKronos) – “Anche se evidentemente non sufficienti, ci sono elementi positivi da cui ripartire: la ragguardevole tenuta del Partito a Treviso, terzo capoluogo di provincia in Veneto per voti ottenuti in percentuali, dopo Padova e Belluno; il valore aggiunto espresso da molti dei nostri candidati provinciali, che in alcuni casi ha permesso al PD risultati superiori alla media nazionale; la nostra appassionata comunita di militanti e volontari che merita il massimo del rispetto e del riconoscimento per tenacia e spirito di servizio”, spiega.

“Non dobbiamo commettere l’errore di pensare di essere all’anno zero ma non possiamo neppure avere la presunzione di liquidare questa tornata elettorale con la sufficienza di chi dice di non essere stato capito – conclude – Il PD potra ripartire dopo questa pesante sconfitta soltanto se avra l’umilta di ripensare profondamente il suo ruolo e la sua organizzazione per tornare indispensabile strumento di giustizia e dignita per tutti”.

(Adnkronos)