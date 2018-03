Elezioni: de poli (nci-udc), progetto politico ppe italiano va oltre il 4 marzo

Padova, 6 mar. (AdnKronos) – “Ringrazio i candidati che hanno corso alle Politiche: Vincenzo Gottardo (vicesindaco di Campodoro), Ornella Leonardi (sindaco di Gazzo Padovano), Sergio Gobbo (assessore del comune di Este) e Chiara Brazzo (sindaco di Candiana): e’ anche grazie a loro che nel prossimo Parlamento potro rappresentare le istanze che arrivano dal nostro territorio”. Lo afferma il senatore Antonio De Poli (Noi con l’Italia Udc), neo-eletto alle Politiche 2018.

Secondo De Poli, all’indomani dei risultati, ‘e’ chiaro che il centrodestra rimane l’unica alternativa credibile per garantire stabilita politica e governabilita al Paese, come oggi ci chiedono in maniera unanime le categorie economiche, a partire dal presidente Confindustria Zoppas ‘. Secondo De Poli ‘il centrodestra e’ incompatibile con la politica urlata del Movimento Cinque stelle ‘. ‘Noi rispettiamo le prerogative istituzionali del Presidente della repubblica Sergio Mattarella che -ne siamo certi- sapra gestire questo delicato passaggio istituzionale”.

“Noi con l’Italia Udc ha fatto una scelta di campo chiara. Il nostro obiettivo ora e’ allargare i confini del centrodestra grazie al quale, in Veneto, si e fermata l’onda dei Cinque stelle: i cittadini qui non ci chiedono redditi di cittadinanza ma ci chiedono di abbassare la pressione fiscale sulle imprese per far ripartire il lavoro e sulle famiglie per far ripartire i consumi. Dobbiamo rilanciare l’idea di un Ppe italiano: il nostro progetto politico va ben oltre il 4 marzo e ha l’obiettivo di rendere piu forte la coalizione di centrodestra”, conclude.

