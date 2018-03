Elezioni: anci veneto, sinergia con parlamentari e prossimo governo

Venezia, 6 mar. (AdnKronos) – ‘Ci tengo a fare i complimenti ai neo parlamentari veneti eletti in questa tornata elettorale augurando loro buon lavoro. Tra di loro ci sono anche diverse personalita che hanno ricoperto il ruolo di sindaco o assessore comunale per questo sono certa che sapranno difendere le istanze dei Comuni e dei territori anche a Roma nei diversi incarichi che andranno a ricoprire. Spero di incontrare presto i neo eletti per costruire con loro un dialogo serio e costruttivo con l’obiettivo di portare avanti le partite strategiche per i nostri Comuni ‘. Cosi la presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, e i due vicepresidenti Elisa Venturini e Francesco Lunghi si congratulano con i parlamentari neo eletti in Veneto.

‘L’Anci Veneto – spiegano – e la casa di tutti i Comuni e si e sempre dimostrata un interlocutore affidabile per i rappresentanti del Governo e per i parlamentari. Per la nostra associazione contano le partite amministrative in grado di portare risultati per i sindaci e per le comunita al di la dell’appartenenza e del colore politico come d’altronde ha confermato , ad esempio, il nostro si al referendum sull’autonomia. Siamo un’associazione composta da amministratori locali che ogni giorno si rapporta con i cittadini per questo quello che conta per l’Anci Veneto sono le questione che riguardano il governo e l’amministrazione dei Comuni e non le sterili battaglie politiche che danneggiano i cittadini ‘.

‘I fronti aperti – concludono – per i Comuni veneti sono molteplici ma sono certa che sapremo fare sinergia con i parlamentari e con il prossimo Governo mettendo al centro i Comuni e soprattutto i cittadini che ai sindaci chiedono risposte incisive ogni giorno”.

(Adnkronos)