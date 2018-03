Il voto regione per regione

Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Un successo del Movimento 5 Stelle al Sud, una larga affermazione del centrodestra al Centro-Nord, due sole regioni al centrosinistra: e’ questo il quadro che emerge dai dati, ancora parziali, delle 12.951 sezioni su 61.401 relative al voto per il Senato.

Sebbene le percentuali di scrutinio siano ancora assai ridotte, i pentastellati sembrano superare le coalizioni di centrodestra e di centrosinistra in Sicilia, Puglia, Molise, con risultati sopra al 40%, in Calabria, Basilicata, con percentuali intorno al 38% e in Campania, dove addirittura in 972 sezioni su 5.826 sezioni il M5S sfonda il 51%. Il movimento e’ avanti anche nelle Marche, tallonato dal centrodestra, e in Sardegna.

La coalizione di centrodestra, invece, e’ avanti nel Lazio, in Abruzzo, Umbria, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna mentre al momento il centrosinistra sarebbe avanti solo in Toscana e Trentino Alto Adige. Al momento quindi il M5S e’ avanti in otto regioni, il centrodestra in nove regioni e il centrosinistra in due. Ancora non pervenuti i dati della Valle d’Aosta.

