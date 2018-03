Elezioni: sindaco verona, grande risultato per i 3 partiti della mia amministrazione

Verona, 5 mar. (AdnKronos) – ‘I veronesi hanno dimostrato un deciso consenso ai tre partiti di centrodestra che sostengono la mia amministrazione. E’ stato un grande risultato elettorale per la nostra coalizione, la citta di Verona oggi e ancora piu forte. Di questo ringrazio i tre partiti alleati, sia per la bella campagna elettorale che hanno fatto sia per la capacita di intercettare i bisogni dei veronesi senza scendere mai in polemica. E’ un grande risultato a livello nazionale ma soprattutto nel nord Italia, nel Veneto e in citta”. Cosi il sindaco di centrodestra di Verona Federico Sboarina commenta il risultato elettorale.

“Faccio i complimenti a coloro che siedono con me in giunta e in Consiglio comunale che sono stati eletti. Sono stati bravi e adesso li aspetta un importante lavoro a Roma, per la nostra nazione ma anche per la nostra citta. Avere a Roma un gruppo cosi ben nutrito di rappresentanti e per un sindaco una bella sponda. Nei prossimi giorni parlero con loro ma so gia che verranno condivise le migliori scelte per la nostra citta – annuncia – La mia giunta e il mio Consiglio sono oggi ancora piu motivati, forti di una bella legittimazione popolare che viaggia in percentuali ben sopra al dato nazionale. Ringrazio gli elettori veronesi che hanno creduto in noi, non li deluderemo ma allo stesso tempo non dimentichiamo gli altri perche ricordo che la mia elezione e stata frutto anche di un bel risultato della mia lista civica”.

“Lo scenario di governo e ancora tutto da scrivere, ma il mio auspicio e naturalmente quello di vedere la nostra coalizione a palazzo Chigi. Si realizzerebbe cosi la filiera Roma-Venezia-Verona per i tanti progetti ambiziosi che ho per la citta. Dopo il gia ottimo rapporto personale e amministrativo con il governatore Zaia, si aggiungerebbe l’altro tassello fondamentale ‘, conclude.

