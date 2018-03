Elezioni: plebiscito.eu, salvini e di maio stravincono, italia nelle sabbie mobili (2)

(AdnKronos) – “Una buona notizia e forse data dal fatto che il diritto di autodeterminazione dei popoli oggi in parlamento non trova piu un ostacolo insormontabile, in quanto sia la Lega sia i 5 Stelle a piu riprese hanno dichiarato di volerlo rispettare. Cio significa che se in Veneto sapra trovare spazio una proposta o un soggetto indipendentista in modo autorevole, potrebbe non avere di fronte gli stessi ostacoli che finora hanno impedito di finalizzare il proprio progetto in particolare dopo l’ondata indipendentista che ha avuto il proprio periodo d’ora nel 2013-2014, culminato con il plebiscito digitale per l’indipendenza del Veneto”, spiega.

“Oggi, ripartendo proprio dal patrimonio e dall’esperienza del maggiore successo indipendentista della storia recente, si ripresentano le condizioni per riaprire il cantiere per l’indipendenza del Veneto, dato che lo stato italiano sembra definitivamente aver affondato con decisione i propri piedi nelle sabbie mobili dell’ingovernabilita”, conclude.

