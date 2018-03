Elezioni: indipendenza veneto, ennesima divisione certa del paese

Treviso, 5 mar. (AdnKronos) – “L’unico dato matematicamente e socialmente certo, e l’ennesima conclamata divisione. differenza che esiste tra i territori del sud dai territori del nord della penisola. Il partito assistenzialistico per eccellenza, ovvero il partito che promette lo stipendio ai nulla facenti, attrae chi e abituato a sfruttare le risorse dello stato centrale in modo parassitario”, cosi all’Adnkronos Roberto Agirmo del Direttivo InV, Indipendenza Veneto commenta l’esito elettorale.

“Le regioni abituate ad essere sfruttate e vessate dal centralismo statale si sono ben guardate dal prestare il fianco a questo socialismo marxista. Queste premesse possono rendere sempre piu forte lo spirito identitario e di comunita nelle popolazioni del Nord, per quanto riguarda il Veneto ed i Veneti, quest’ennesima dimostrazione delle anime differenti e non piu conciliabili del territorio, saranno sicuramente dei trampolini di lancio per far crescere sempre di piu le rivendicazioni, sempre piu legittime sull’autonomia e magari anche oltre sull’indipendenza”, spiega.

“Indipendenza noi Veneto dopo aver deciso di non partecipare alle elezioni in questa penisola cosi divisa, gia e in fase di preparazione per le elezioni regionali a venire ove lo spirito identitario diventera asset fondamentale”, conclude Roberto Agirmo.

(Adnkronos)