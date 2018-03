Elezioni: confindustria padova, priorita e governo stabile e credibile

Padova, 5 mar. (AdnKronos) – “Il voto ha dato un risultato chiaro, sia pure molto polarizzato tra aree geografiche e produttive del Paese, ma non nasconde la realta di un Parlamento probabilmente privo di maggioranza. ? il frutto avvelenato, ma gia scritto di una legge elettorale sciagurata che andra cambiata a tempo debito. Ora la priorita e un Governo stabile e credibile, che dia certezze sulle scelte strategiche e le politiche economiche in un momento di ripresa che va accompagnato, sostenuto, amplificato”. Cosi il presidente di Confindustria Padova, Massimo Finco commenta i risultati delle elezioni politiche 2018.

“Da oggi dobbiamo riprendere a fare i conti con la realta, fatta di crescita insufficiente, lavoro che manca, specie tra i giovani, debito pubblico. L’unica ricetta e rafforzare la competitivita delle imprese e uno Stato efficiente e incisivo in Europa. E per il Veneto dare attuazione all’accordo per un’autonomia concreta. Mi auguro prevalga in tutte le forze politiche l’interesse nazionale. Chi ha avuto il consenso degli elettori sia all’altezza della propria responsabilita”, sottolinea Finco.

“Ho piena fiducia nel Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sara in grado di facilitare la formazione di un Governo stabile, non per galleggiare ma per dare al Paese le risposte che chiede e le riforme urgenti”, conclude.

