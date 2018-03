Maltempo. Temperature, per ora, tollerate dagli animali. Coldiretti: agricoltori premurosi

1 marzo 2018 – Nello scongiurare che il maltempo in Veneto perduri a lungo, Coldiretti sottolinea che la situazione è monitorata quotidianamente dai tecnici delle sedi provinciali che ricevono eventuali segnalazioni dagli stessi agricoltori impegnati nella loro attività nonostante neve e ghiaccio. Oltre a garantire il pronto intervento in caso di difficoltà in azienda, gli imprenditori mettono a disposizione i loro mezzi per garantire la sicurezza ai cittadini. Un servizio impagabile – sostiene Coldiretti – dettato dalle buone prassi agronomiche e dallo spirito di servizio che ancora sussiste nelle piccole comunità rurali.

Pastori e allevatori stanno provvedendo alle greggi o ai bovini e altre bestie con ricoveri e attenzioni ad hoc. I gradi sotto zero per ora non sono cosi allarmanti anche se nelle stalle possono gelare le tubature e rendere l’abbeveraggio più difficile. Accorti anche orticoltori e frutticoltori che si stanno attrezzando all’uopo con teli, o soluzioni antibrina e torce di fuoco per riscaldare le piante. Aumentano i costi del riscaldamento nelle serre per floricoltori e vivaisti.

(Coldiretti Veneto)