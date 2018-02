Maltempo: provincia padova pronta all’emergenza con piano neve

Padova, 28 feb. (AdnKronos) – Oltre 6.000 quintali di sale, 106 mezzi e un centinaio di uomini. Sono i numeri del Piano neve predisposto e coordinato dalla Provincia di Padova per mettere in sicurezza tutti i 1.100 chilometri di strade provinciali durante la nevicata prevista domani.

‘Giovedi mattina alle 2 – ha detto Enoch Soranzo, Presidente della Nuova Provincia di Padova – i nostri mezzi usciranno per il primo intervento di prevenzione e spargimento sale lungo le strade, per evitare la formazione di lastre di ghiaccio sul fondo del manto stradale, appena la neve si depositera. Se comunque dovesse iniziare a nevicare prima, in mezz’ora al massimo tutto il nostro personale e gli automezzi, gia caricati, saranno pronti ad essere pienamente operativi sulla rete viaria. Successivamente la Provincia interverra con 61 lame spazzaneve, che resteranno in circolazione tutto il giorno finche continuera a nevicare”.

“Quando finiranno di cadere i fiocchi di neve si procedera quindi con lo spargimento di un nuovo strato di sale. In tutto sara impegnato in queste attivita un centinaio di operai, di cui una decina dipendenti diretti dell’Amministrazione provinciale e il resto in forze alle ditte incaricate. Continueremo a lavorare per garantire la massima sicurezza possibile a tutti i cittadini durante queste giornate di emergenza atmosferica, in stretto collegamento con la Prefettura, la Protezione civile, i Distretti territoriali, Veneto strade e tutti i soggetti coinvolti nel monitoraggio dell’allerta climatica”, spiega.

(Adnkronos)