Sicurezza stradale: da enel triveneto dispositivo top crash’ a polizia stradale veneto (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “La sicurezza e la salute sul lavoro – ha sottolineato Zappelloni – rappresentano una priorita per l’Azienda e da alcuni anni ci siamo fortemente impegnati ad affrontarla con un approccio sempre piu operativo, focalizzato e vicino al campo di azione. Chiavi vincenti della collaborazione con gli esperti della Polizia di Stato sono state la loro competenza, basata sulla conoscenza delle norme e su un’esperienza in campo diretta, l’attitudine a comunicare in modo semplice concetti difficili, nonche la promozione della sicurezza prendendo spunto dal vissuto quotidiano”.

“Siamo lieti – ha concluso il responsabile E-Distribuzione Triveneto – di poter consegnare questo innovativo strumento alla Polizia Stradale e poter cosi agevolare il loro prezioso lavoro che ogni giorno garantisce la sicurezza sugli 8368 km di strade e autostrade che compongono l’infrastruttura viaria del Veneto”.

“La collaborazione con Enel – ha sottolineato Ricciardi – rientra nelle attivita che impegnano la Polizia Stradale nella prevenzione dell’incidentalita stradale con incontri rivolti agli utenti della strada, affinche prendano consapevolezza delle regole da seguire per garantire la migliore sicurezza di tutti. Ognuno di noi, rispettando le norme ed adottando comportamenti corretti, contribuisce in modo sostanziale alla sicurezza di tutti gli utenti della strada e di quei lavoratori che utilizzano quotidianamente la strada per raggiungere il posto di lavoro e che devono farlo senza essere esposti, per la scorrettezza e l’incoscienza di alcuni, a gravi pericoli”.

