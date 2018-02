Sanita: programma nazionale esiti, il veneto promosso (4)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Nel 2016 il 68% dei ricoveri per tumore della mammella veniva effettuato in strutture che eseguivano ciascuna meno del 5% degli interventi totali e al di sotto della soglia di 150 interventi annui. Nel 2018, dopo interventi di riorganizzazione innescati nel 2017 da una nuova programmazione regionale della chirurgia senologica con l’attivazione delle Breast Unit, la maggior parte delle mastectomie avverra in centri in cui l’equipe chirurgica effettua piu di 150 interventi annui, soglia raccomandata per garantire i migliori esiti post-operatori nelle pazienti.

Solo il 7% delle mastectomie e il 6% delle resezioni polmonari per tumore avviene fuori regione, osservando livelli di “fuga” dal Veneto ben lontani dai livelli a due cifre di numerose altre regioni italiane. Per il tumore del polmone il Veneto esercita un'”attrazione” da altre regioni per oltre il 16% dei casi.

Nel Veneto si conferma l’elevato livello della qualita delle cure in tutte le aree valutate dal PNE con alcune aree di grande eccellenza ed alcune aree ancora suscettibili di miglioramento, pur nell’ottima performance generale.

(Adnkronos)