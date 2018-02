Elezioni, ghedini (fi), brunetta nostra eccellenza per mef

Padova, 23 feb. (AdnKronos) – “Ogni forza politica ha il diritto di prospettare quelli che possono essere i suoi uomini migliori per un eventuale futuro governo. Noi abbiamo Brunetta che e un esperto in Economia, ha gia fatto il ministro anche se non dell’Economia e l’abbiamo indicato come possibile eccellenza”. Lo ha detto oggi a Padova il senatore di Forza Italia Niccolo Ghedini, durante un incontro elettorale presente lo stesso Brunetta.

Ghedini ha risposto anche alle domande sul suo assenteismo in parlamento: “Io sono andato, sempre su accordo col mio capogruppo e col presidente Berlusconi quando c’erano oggettive necessita. Tutto il resto del mio tempo l’ho impiegato nella redazione di atti di legge, di controllo degli emendamenti e di tutto quello che compete la mia conoscenza diretta. Il partito e come un’azienda, in cui ognuno ha un suo ruolo: a me e stato assegnato questo e quindi ho fatto altro”.

(Adnkronos)