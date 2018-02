Comunicato stampa: Sindaco, Vicesindaco e Assessori a pranzo all’Associazione Casa Priscilla

Il Sindaco, il Vicesindaco e gli Assessori al sociale e ai lavori pubblici hanno visitato l’Associazione Casa Priscilla fondata da sorella Maria Parolin, che dal 2001 si occupa dell’accoglienza di minori e mamme in difficoltà e grazie al volontariato sostiene diverse famiglie del territorio.

La giornata di ieri è stata molto particolare per gli ospiti di Casa Priscilla, infatti a condividere il pranzo con loro e con gli operatori e i volontari della casa di accoglienza c’erano il Sindaco, il Vicesindaco e gli Assessori al sociale e ai lavori pubblici.

Gli ospiti speciali si sono immersi per qualche ora nella quotidianità della casa condividendo il pasto con i bambini, le mamme, i volontari e gli operatori dell’associazione. Anche le mamme ospiti hanno contribuito alla preparazione del pranzo proponendo i loro piatti forti.

Il Sindaco e gli altri membri della Giunta, al termine del pranzo, hanno voluto sottolineare il significato dell’incontro con una breve dichiarazione congiunta: “Per la nostra amministrazione i volontari sono una risorsa preziosa per la comunità ed è doveroso essere attenti al lavoro che svolgono, anche dedicando qualche ora del nostro tempo per stare loro vicini. L’attività di Casa Priscilla è particolarmente importante, visto l’impegno a sostegno di mamme e minori in difficoltà e l’aiuto a nuclei familiari del nostro territorio. Siamo molto contenti di poter concretamente sostenere questo progetto con la concessione di un immobile che diventerà a breve la nuova sede dell’Associazione grazie alla quale sarà possibile aiutare e sostenere ancora più persone e famiglie. Un grazie sincero a tutti gli operatori e i volontari che ogni giorno mettono il cuore per aiutare chi ne ha più bisogno”.

Il pranzo è stato anche occasione per un confronto in merito al percorso intrapreso da Casa Priscilla per costruire il suo nuovo metodo, che la rende unica, unendo la sua anima spirituale a una rinnovata professionalità. Resta sempre centrale il volontariato che è la parte fondante dell’associazione ed imprescindibile dalla storia della casa. Questo importante lavoro metodologico ha avviato il percorso che porterà all’accreditamento di tutti i servizi nella nuova sede.

L’Associazione di volontariato Casa Priscilla Onlus da dieci anni ha la propria sede nel quartiere Santa Rita a Padova. Sorella Maria ha iniziato la sua missione di accoglienza già nel 1991 attraverso diverse esperienze che continuano con l’associazione. Da sempre Casa Priscilla mira al sostegno degli ultimi attraverso diversi servizi e la collaborazione con le istituzioni, ma soprattutto tramite la rete con il territorio circostante. Al momento Casa Priscilla è accreditata come comunità residenziale e diurna per minori, oltre a questo grazie ai volontari sono attivi diversi servizi: accoglienza mamme con bambini, servizio per l’infanzia, doposcuola e sostegno alle famiglie vulnerabili del territorio con pacchi alimentari e vestiario. Grazie alla raccolta e distribuzione a famiglie in difficoltà di cibo ed indumenti, nel solo 2017 sono state aiutate circa 80 famiglie tra le provincie di Padova e Vicenza.

La sede di Casa Priscilla col tempo è diventata troppo piccola per contenere tutti i servizi nati per rispondere alle necessità del territorio, per questo è stato intrapreso un percorso che ha portato alla concessione da parte del Comune di Padova per 30 anni di un edifico, precedentemente sede di una scuola primaria in via Vlacovich a Padova in cambio della ristrutturazione dello stesso. I lavori di ristrutturazione partiranno nel mese di aprile e interesseranno una superfice di 887mq.

Il trasloco nella nuova casa permetterà di ampliare e rendere più efficienti i servizi di accoglienza di Casa Priscilla permettendo di aiutare sempre più bambini in difficoltà. Casa Priscilla inoltre è una comunità aperta che accoglie al suo interno molti volontari e famiglie del territorio che la ospita. Lo spazio dedicato al volontariato sarà di 200 mq che daranno la possibilità di organizzare al meglio l’aiuto alle famiglie in difficoltà e accogliere sempre più volontari. La ristrutturazione di un edificio in disuso permetterà di non consumare suolo per nuove costruzioni e l’utilizzo di energia solare per il funzionamento della struttura ridurrà l’impatto ambientale.

L’impegno economico per la ristrutturazione è consistente e la raccolta fondi è in pieno svolgimento. Sono tanti i modi per poter contribuire, uno di questi è partecipare alla Padova Marathon il 22 aprile come ambasciatore di Casa Priscilla e aiutare a raccogliere fondi per ristrutturare una stanza. Oltre che correre nelle gare competitive è possibile anche partecipare alle stracittadine con il pettorale di Casa Priscilla.

Per tutte le informazioni su come sostenere Casa Priscilla è possibile scrivere all’indirizzo mail [email protected]

Contatti: Lisa Vacca email: [email protected] cell: 349 0615596

L’Associazione Casa Priscilla è nata ufficialmente il 16 novembre 2001 per volere di sorella Maria, persona da sempre attenta all’accoglienza degli ultimi, ma le sue radici risalgono a molti anni prima. Fin dal 1989 sorella Maria, supportata da alcuni volontari, ha aperto la sua casa all’accoglienza di madri e minori in difficoltà. Nel tempo tale esperienza, basata sulla solidarietà evangelica, è stata riconosciuta dalle Istituzioni e dai Servizi preposti e dopo che l’associazione ha ottenuto l’autorizzazione e l’accreditamento della Regione Veneto come comunità educativa residenziale e diurna, si è instaurata una collaborazione stabile. I Servizi si sono affidati a Casa Priscilla per l’accoglienza di situazioni di disagio, le Istituzioni si sono messe al fianco di sorella Maria per sostenere questa realtà che, anno dopo anno, diventava sempre più preziosa per il territorio, e un numero sempre maggiore di persone hanno dato e continuano a dare il proprio contributo attraverso donazioni o come volontari.

Dal 2003 abbiamo trovato sede in via J. Crescini 24 Ter a Padova e, negli anni, è sempre rimasta fedele al credo di sorella Maria, l’accoglienza degli ultimi nella testimonianza concreta e quotidiana del Vangelo.

Nel 2018 Casa Priscilla entrerà nella nuova sede di via Vlacovich a Padova, una nuova avventura da affrontare con lo spirito della prima esperienza vissuta nel 1989.

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

