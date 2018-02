Europa League, Lazio avanti e Napoli eliminato

Calcio





Roma, 22 feb. (AdnKronos) – La Lazio ribalta la sconfitta per 1-0 rimediata a Bucarest e prosegue il suo cammino in Europa League travolgendo la Steaua con un perentorio 5-1. Nel primo tempo reti di Immobile (7′ e 35′) e Bastos (43′), nella ripresa vanno a segno Felipe Anderson dopo sei minuti e ancora Immobile al 71′, che sigla sua personale tripletta. Per la squadra romena gol di Gnohere’ all’81’ minuto.

Le due reti rifilate dal Napoli al Lipsia non sono invece bastate alla squadra di Sarri e in Europa League prosegue il team tedesco che all’andata aveva vinto per 3 a 1. A segnare Zielinski al 32esimo e Insigne all’85esimo. Il Napoli, nonostante le due reti in casa del Lipsia, ma le due reti non bastano e in Europa League prosegue il team tedesco che all’andata aveva battuto la squadra di Sarri 3 a 1. A segnare Zielinski al 32esimo e Insigne all’85esimo.

