Alimenti: arrivano zuppe cereali e legumi ‘garantite Ieo’

Milano, 22 feb. (AdnKronos Salute) – Una linea di mix con legumi e cereali per le zuppe, ‘garantita Ieo’. Nel senso che l’Irccs milanese ne ha supervisionato da un punto di vista scientifico le caratteristiche nutrizionali. E’ il risultato di una collaborazione tra ‘SmartFood’, il programma di ricerca in Scienza della nutrizione e comunicazione promosso dalla Fondazione Ieo-Ccm, e Ilta alimentare che con il brand Amio produce e commercializza legumi e cereali in Italia e nel mondo. La linea di prodotti nata dall’alleanza fra scienza e industria alimentare, spiegano i promotori dell’iniziativa in una nota, fonde “il gusto di una ricettazione buona da mangiare con una composizione equilibrata dal punto di vista nutrizionale”.

L’azienda si e’ affidata a un team di ricerca legato all’Istituto europeo di oncologia per la formulazione del prodotto ed e’, si legge nella nota, “la prima volta che un’azienda alimentare presente nella grande distribuzione si affida a SmartFood con questo obiettivo”.

Il team SmartFood e’ stato coinvolto “fin dall’inizio nello sviluppo di un prodotto studiato in tutti i suoi aspetti nutrizionali, aiutando quindi un’azienda alimentare a mettere a punto un prodotto equilibrato dal punto di vista dell’apporto di nutrienti e che possa quindi far parte di un’alimentazione salutare”, dichiara Lucilla Titta, coordinatrice del Programma SmartFood Ieo, pensato per promuovere la corretta alimentazione, creare e diffondere messaggi condivisi dalla comunita’ scientifica, indurre una scelta alimentare consapevole, per la salute e la prevenzione primaria e secondaria.

La linea ‘Zuppa mix legumi’ di Amio e’ destinata alla grande distribuzione, ma anche alle mense di scuole e aziende; presenta tre mix diversi a base di legumi e cereali rispettivamente con farro, avena e grano saraceno combinati per assicurare un corretto apporto nutrizionale. “Siamo molto felici di questa collaborazione – dichiara Fabrizio Cantoni di Ilta Alimentare – abbiamo sempre interpretato la nostra attivita’ come una sfida per creare valore aggiunto al mondo dei legumi rispondendo alla domanda di consumatori che oggi vogliono trasparenza e chiarezza sui prodotti alimentari”.

Ogni prodotto e’ confezionato per circa 4 porzioni in cui ognuna contiene il giusto mix di cereali e legumi studiato per fornire tutti gli aminoacidi essenziali e associando una porzione di verdura e una di frutta si ottiene un pasto bilanciato ed equilibrato, composto da un 50% di verdura e frutta e da un 50% a base di carboidrati e proteine salutari come i cereali in chicco e i legumi nelle giuste proporzioni. Il corrispettivo nutrizionale di ogni singola porzione da 125 g puo’ essere paragonato, in termini di carboidrati e proteine, a una porzione di pasta da 80 grammi e di una di carne da 100 g (la porzione di riferimento e’ la porzione standard indicata dalla Societa’ italiana di nutrizione umana ). Sulla confezione dei mix sono stampate informazioni sui contenuti nutrizionali, che si possono approfondire anche nel sito www.amiolegumi.it.

(Adnkronos)