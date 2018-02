SNAI, Europa League: Atalanta, speranza in quota

(Milano) – Nerazzurri leggermente favoriti nel difficile match con il Borussia Dortmund: ‘1’ a 2,30 , ‘2’ a 2,90 – Lazio nettamente avanti sulla Steaua – Milan a bassa quota con il Ludogorets – Napoli, la qualificazione e’ un colpo da 9,00.

Milano, 21 febbraio 2018 – Non vince da tre partite e tornare al successo nel match di domani e’ fondamentale. L’Atalanta puo’ volare negli ottavi di finale di Europa League battendo il Borussia Dortmund nel ritorno dei sedicesimi. Dopo il 3-2 beffa in Germania, ai nerazzurri basta un 1-0 per passare il turno. Quote e statistiche danno buone possibilita’: l’Atalanta, che ha fatto l’en plein nelle gare di coppa giocate in casa, e’ a 2,30 sul tabellone SNAI. I tedeschi – tenendo conto delle ultime due edizioni della Champions, da cui sono passati prima di incrociare i nerazzurri – non vincono fuori casa in Europa da ottobre 2016: il ‘2’ vale 2,90. Si punta a 3,60 sul pari, che pure manderebbe avanti i gialloneri. I quali hanno a disposizione due risultati su tre e sono in vantaggio nelle quote sulla qualificazione: a 1,60, mentre la Dea e’ a 2,20.

Fino all’ultimo Goal – L’Atalanta puo’ anche permettersi di incassare una rete, purche’ riesca a vincere. Eventualita’ che i quotisti SNAI reputano probabile alla luce dei numeri del Dortmund, eliminato si’ dalla Champions, ma sempre a segno nelle sei partite della fase a gironi. Il Goal, la scommessa su entrambe le formazioni in rete, e’ a 1,40, ma tra i risultati esatti piu’ probabili c’e’ il 2-1, a 9,25, a cui vengono date piu’ chance rispetto all’1-0, a 12,00. Quanto ai nomi dei marcatori, c’e’ una giocata che ricorda quanto accaduto all’andata, quando Michy Batshuayi segno’ al 92′ il gol della vittoria tedesca. Scommesse aperte sull’ultimo goleador: il belga e’ favorito, a 7,00, ma condivide la quota con Ilicic e Gomez, che si candidano come possibili risolutori del match.

Lazio da rimonta – Anche la Lazio e’ uscita battuta di misura all’andata, perdendo 1-0 a Bucarest contro la Steaua. Per i biancocelesti, pero’, le quote sono tutte a favore: a partire da quelle sul match dell’Olimpico. La squadra di Inzaghi ha ritrovato il successo dopo 3 ko consecutivi, vincere ancora domani sera e’ un compito a 1,28. I romeni, in serie utile da sei turni, sono a 11, mentre il pareggio (con il quale pure passerebbero il turno) vale 5,25. Nei match di Europa League in casa la Lazio ha dimostrato una buona tenuta difensiva: solo un gol subi’to, nell’ultima gara del girone, quando la qualificazione era gia’ conquistata. L”1+No Goal’, la vittoria biancoceleste senza subire reti, e’ dato a 1,87, ma per passare il turno serve almeno un 2-0, finale piu’ probabile tra i risultati esatti, a 5,50.

Milan facile, Napoli quasi out – Situazione agli opposti per Milan e Napoli. I rossoneri hanno un piede negli ottavi dopo il 3-0 in Bulgaria contro il Ludogorets. Un’altra vittoria (sarebbe la quarta di fila) vale 1,50, a 4,50 il pareggio e a 6,25 il successo degli ospiti. Il Napoli, invece, ha bisogno di un’impresa dopo aver perso per 3-1 in casa con il Lipsia. Vincere domani e’ una possibilita’ a 4,50, passare il turno (e quindi chiudere almeno con un 2-0) fa salire la quota a 9,00.

