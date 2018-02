Elezioni: marcon, minniti vieti manifestazione forza nuova a venezia

Roma, 17 feb. (AdnKronos) – “La manifestazione di Forza Nuova va vietata. Non e possibile che fascisti, razzisti e antisemiti manifestino a poche decine di metri dalla sinagoga e dal quartiere ebraico. La citta non puo essere offesa da una manifestazione anticostituzionale e antidemocratica: il governo deve intervenire. Il fascismo non ha spazio a Venezia. Chiediamo al ministro Minniti di vietare la manifestazione”. Lo afferma il capogruppo di Sinistra italiana alla Camera, Giulio Marcon, candidato per Liberi e uguali al Senato in Veneto.

“Domani -aggiunge- Leu sara in piazza a Venezia insieme alle associazioni e alla cittadinanza veneziana per protestare contro il raduno di Forza Nuova nel centro storico della citta per dire stop a fascisti e antisemiti”.

