Vinitaly: toscani, io escluso? verro a verona e ci abiterei anche

Padova, 16 feb. (AdnKronos) – “Ho ricevuto delle telefonate da persone che mi dicono “questi politici qui, della Lega, sono matti, non hanno niente di meglio da fare?”. Perdono tempo cosi”. A dirlo Oliviero Toscani che risponde attraverso le frequenze di Radio Padova ai consiglieri comunali leghisti di Verona che ieri hanno presentato una mozione per escludere Toscani ed i suoi vini prodotti sulle colline di Casale Marittimo, in provincia di Pisa, da Vinitaly,. Sull’ipotesi di non partecipare, a causa di questo veto, alla rassegna che si inaugurera il 15 aprile in fiera a Verona, Toscani taglia corto.

“Verro al vinitaly e verrei subito ad abitare a Verona, vedo che mi volete bene – ha aggiunto Toscani – Verona e una bellissima citta e che non l’avete fatta voi, l’han fatta i vostri nonni, quella bella. Quella che hanno fatto i leghisti e una cagata”. Oliviero Toscani, quindi, sul suo ‘ritorno’ in Benetton sottolinea: “Treviso e bellissima – ha poi aggiunto – e devo dire che e piu viva di Verona da quando non c’e piu sindaco Gentilini”.

Tornando alla questione della sua partecipazione al Vinitaly in qualita di produttore di vino, Oliviero Toscani chiarisce: “Io non sapevo che Vinitaly fosse della Lega – Zaia poi mi ha ringraziato perche grazie a cio che io ho detto sull’etilismo veneto e stato eletto. E’ stato eletto perche ha difeso i veneti contro Toscani, mica per altro. Non e che abbia fatto delle cose particolari. Zaia ogni volta che nel Veneto arriva una macchina nuova in un ospedale lui arriva e si fa vedere li. Pero non guarda che nel Veneto c’e l’inquinamento piu alto d’Italia. Su quelle cose li Zaia non e mai presente: come mai?”.

Tornando alla questione vini Oliviero Toscani ha concluso il proprio intervento telefonico a Radio Padova attaccando sul Prosecco: “Io sono stato assolto per le frasi sulla Lega, sull’etilismo veneto e quindi che vadano a lamentarsi dai giudici. Io li ringrazio – ha detto riferendosi ai consiglieri comunali della Lega che hanno chiesto l’esclusione di Oliviero Toscani dal Vinitaly – cominceranno a capire che il vino rosso toscano e piu buono del Prosecco industriale veneto, che sta inquinando il paesaggio. I prodotti chimici che usate per produrre il Prosecco, vi siete mai domandati quanto inquinano? Il Prosecco non e biologico, il mio vino e stra bio, e bione, bio sempre”. Rispondendo ad una provocazione degli speaker che gli chiedevano se Toscani fertilizzi direttamente le sue vigne, di persona, il fotografo ha aggiunto: “Io ci porto la famiglia, i cani, i cavalli, quando voi verrete a trovarmi portero anche voi a fare la cacca in mezzo alle vigne”.

