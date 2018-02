Lega: salvini a padova il 26 febbraio con zaia e i candidati veneti

Padova, 16 feb. (AdnKronos) – ‘Il 26 febbraio, alle ore 20 Matteo Salvini, leader della Lega e candidato premier, sara a Padova al Gran Teatro Geox, con il governatore Luca Zaia, il segretario Gianantonio Da Re e i nostri candidati veneti al Parlamento. Da segretario provinciale, sono particolarmente grato a Salvini per aver scelto Padova come tappa per una grande serata per il Veneto del tour ‘Prima gli Italiani’, che da settimane lo sta impegnando lungo tutto lo Stivale. Lo ringrazio anche per avere pensato al Geox, teatro da due anni de La Gaetana, la nuova Festa provinciale della Lega di Padova”. Lo annuncia Andrea Ostellari, segretario provinciale della Lega e candidato al Senato nel collegio proporzionale 2 Veneto.

“L’ingresso sara gratuito e riservato non solo a sostenitori e militanti, ma a tutti gli elettori credono nella rivoluzione del Buonsenso e che il 4 marzo useranno il loro voto per dire ‘prima gli italiani’. L’invito a partecipare e esteso soprattutto alle famiglie con figli, che potranno affidare i piccoli ad un baby club gratuito e, a margine del comizio, riceveranno un omaggio direttamente dalle mani di Matteo Salvini. Nel 2016 in Italia sono nati solo 470.000 bambini. Il minimo dal 2008”, sottolinea.

“Fra giovani che scappano all’estero e calo delle nascite, il nostro Paese perde ogni anno circa 200.000 persone, cioe una citta grande come Padova. Per questo, proprio da Padova, citta che diventa simbolo di questa battaglia, vogliamo rilanciare le proposte della Lega per invertire una tendenza suicida – dice Ostellari – La sinistra vuole che importiamo immigrati. Noi vogliamo asili nido gratuiti per tutti, il potenziamento dei congedi e un fisco davvero amico delle famiglie, specialmente quelle numerose. La nostra proposta di flat tax va in questo senso: il nucleo fiscale non sara piu il singolo contribuente ma la famiglia, che potra beneficiare di una deduzione forfettaria, legata al reddito, in base al numero di componenti”.

