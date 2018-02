Sanita: federfarma verona, boom di segnalazioni per carenze farmaci

Verona, 15 feb. (AdnKronos) – “Cresce l’impegno dei farmacisti perche la situazione e ancora drammatica – dice Marco Bacchini presidente di Federfarma Verona – e migliaia di pazienti solo in provincia di Verona si trovano a fare i conti con una realta inconcepibile: i farmaci prescritti dal medico curante per curare gravi patologie risultano irreperibili perche “migrano” all’estero per convenienza economica da parte delle aziende farmaceutiche”.

“Nei giorni scorsi ho partecipato ad un vertice svoltosi a Padova con le rappresentanze sindacali dei farmacisti, l’Azienda Zero della Regione Veneto, i Nas dei Carabinieri e i delegati della distribuzione intermedia – spiega Arianna Capri vicepresidente di Federfarma Verona -. Nonostante tutti gli sforzi dei farmacisti negli ultimi 8 anni, comprese anche ripetute denunce pubbliche e segnalazioni alle autorita competenti, il grave problema della mancanza di farmaci persiste non solo a Verona e nel Veneto, ma in tutto il territorio nazionale”.

“A farne le spese sono i pazienti che non possono assumere i farmaci, spesso salvavita, prescritti dal medico e i farmacisti che non solo vivono questo dramma insieme agli utenti della farmacia, ma si imbarcano in complesse ricerche che spesso, purtroppo, risultano vane non riuscendo a reperire i preziosi medicinali. Nelle ultime due settimane abbiamo inviato circa 300 segnalazioni che arriveranno alla Regione Veneto, aumentando notevolmente la media di 1.000 casi annui registrata fino al 2016”, spiega.

