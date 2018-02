Chiesa: sant’antonio sempre piu ‘internazionale’ (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Il 2017 ha visto pregare alla Tomba del Santo 6.482 gruppi organizzati per un totale di 272.084 pellegrini (307.653 pellegrini di 6.982 gruppi censiti nel 2016). I gruppi stranieri sono stati 4.723 per 189.676 persone provenienti da 77 nazioni dall’Albania al Vietnam (erano 75 i Paesi esteri nel 2016 e 70 nel 2015); i gruppi italiani sono stati 1.759 per 82.408 persone.

Il Paese estero piu rappresentato e stato, come da sempre negli ultimi anni, la Polonia con 33.753 pellegrini (una tradizione iniziata con Giovanni Paolo II, ultimo pontefice a visitare la basilica nel 1982), seguito da Germania (era 3 nel 2016), Francia (5 nel 2016), Spagna (2 nel 2016), il Brasile, new entry che scalza dalle prime cinque nazionalita i pellegrini provenienti dagli USA (4 nel 2016). Non mancano pero pellegrini, seppur in piccoli gruppi, da Armenia, Benin, Corea, El Salvador, Eritrea, Malesia, Nuova Zelanda, Siria (30 pellegrini) e Islanda (il gruppo piu piccolo di 15 pellegrini).

La classifica dei pellegrinaggi italiani per regione vede al primo posto sempre il Veneto (22.850 presenze in pellegrinaggi organizzati), la Lombardia (15.087), l’Emilia Romagna (6.250); a seguire il Piemonte (5.330) e la Toscana, che con 5.045 pellegrini scalza dai primi cinque in classifica il Lazio.

