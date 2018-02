Comunicato stampa: l’Assessorato alle politiche scolastiche presenta la mostra: “Spettacoli di luce dalla nascita del cinema al computer”

Al San Gaetano un percorso interattivo tra scienza, arte, tecnologia e linguaggi audiovisivi.

Dal 19 febbraio al 3 marzo 2018 al Centro culturale Altinate/San Gaetano è aperta la mostra interattiva “Spettacoli di luce dalla nascita del cinema al computer”, curata da Gianni Trotter.

La mostra è pensata per i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie e per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. La visita, condotta da Gianni Trotter, comprende una parte espositiva e una laboratoriale articolata in quattro percorsi diversi: 1. Il cinema delle origini, i primi grandi autori; 2. Cinema e TV, alla scoperta del linguaggio; 3. Video in gioco, la TV interattiva; 4. Immagini al computer, dall’analogico al digitale.

La mostra-laboratorio è un itinerario educativo del progetto “Vivipadova – un’aula grande come la mia città” il programma culturale rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado che da oltre 30 anni offre agli insegnanti e alle scolaresche la possibilità di approfondire e ampliare i contenuti delle discipline scolastiche attraverso visite guidate nei luoghi più significativi della città, laboratori, spettacoli teatrali, musicali e cinematografici.

La mostra sarà visitata in orario scolastico da bambini e ragazzi di 16 classi di scuole di Padova, che si sono prenotare aderendo al progetto “Vivipadova – un’aula grande come la mia città”.

La mostra interattiva è aperta al pubblico dal martedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00; il sabato dalle 15.00 alle 18.30; la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.

Ingresso libero

Per informazioni:

Ufficio Interventi Educativi – Settore Servizi Scolastici Comune di Padova

Progetto “Vivipadova un’aula grande come la mia città”

via Raggio di Sole, 2 – 35137 Padova

Tel. 049 820 4024

email [email protected]

Gianni Trotter 333 2878294 [email protected]

