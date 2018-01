Veneto: assessore lanzarin, nuove regole per riforma ipab (3)

(AdnKronos) – Il disegno di riforma, presentato dalla giunta Zaia all’inizio della legislatura e attualmente al vaglio della quinta commissione consiliare, delinea una duplice via di trasformazione delle Ipab, o in fondazioni private o in aziende pubbliche di servizi: l’obiettivo finale e garantirne la sostenibilita di gestione, metterne in sicurezza bilanci e patrimoni e garantire uniformita di prestazioni e di servizi in tutto il territorio regionale. Tra le esigenze piu pressanti, ribadite da presidenti e direttori, la sburocratizzazione della gestione e la riduzione degli oneri previdenziali per il personale, piu pesanti del 20 per cento circa rispetto ad una struttura privata.

‘La legge di riforma dovra essere aggiornata e riscritto insieme – ha assicurato l’assessore regionale -perche il tema vero non e il costo del lavoro o la privatizzazione delle Ipab, ma la loro valorizzazione e specializzazione, in modo da poter ampliarne e diversificare i servizi. Gli Istituti di assistenza in Veneto sono la terza gamba della sanita: presidi territoriali irrinunciabili di fronte al progressivo invecchiamento e cronicita della popolazione ‘.

(Adnkronos)