Veneto: assessore regionale, su emergenza frane il governo batta un colpo (2)

"Tra gli interventi improcrastinabili – evidenzia l'assessore – , oltre a quelli sul Rusecco del gia citato San Vito di Cadore che pure abbiamo reso piu sicuro, solo per citarne alcuni ci sono certamente quelli di Cortina sul Bigontina, di Zoldo sul Mae, in Agordino sul Fiorentina, ad Auronzo sull'Ansiei, la Busa del Cristo a Perarolo, il rio Rin a Lozzo e diverse criticita anche in Comelico e Alpago. Tutte situazioni dove, come Regione, abbiamo gia avviato le progettazioni o perlomeno degli studi e che ora attendiamo vengano finalmente finanziate".

“Pur nelle ristrettezze economiche generate da un residuo fiscale che per la sola provincia di Belluno vale quasi un miliardo di euro ogni anno – conclude l’assessore – in ogni caso la Regione non stara ferma ma anticipera i soldi per evitare nuove tragedie. L’auspicio peraltro e che quei soldi, che prendono la via di Roma e che non tornano indietro nemmeno per settori, come le frane, per i quali paradossalmente abbiamo la competenza ma non i finanziamenti e pertanto dipendiamo dal governo centrale, ci vengano finalmente riconosciuti. Una delle tante ragioni, non la sola, per le quali, sul tavolo dell’autonomia a Roma, abbiamo chiesto di avere anche la libera disponibilita delle risorse che oggi Roma si trattiene”.

