Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato: 8 progetti per un domani possibile

Con il bando Never Alone nove fondazioni, tra cui la nostra, hanno unito le forze per realizzare 8 progetti che garantiranno un futuro migliore ai tanti minori stranieri soli che arrivano ogni giorno in Italia.

Palermo: un educatore insieme ad alcuni dei ragazzi accolti (Foto: studio14photo per CIAI, ente capofila del progetto “Ragazzi Harraga”)

I minori stranieri non accompagnati

In soli tre anni, dal 2014 al 2017, gli arrivi di minorenni soli in Italia sono passati da 12.000 (31 dicembre 2015) a 18.508 (30 novembre 2017): sono nella maggior parte dei casi maschi (93%) con un’età compresa tra i 15 e i 17 anni (93,2%), privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro responsabili.

Sono questi i dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui si aggiungono i giovani che risultano irreperibili: sarebbero almeno 10.000 i bambini e ragazzi scomparsi dopo il loro arrivo in Europa, esposti al rischio di sfruttamento e abuso sessuale o lavorativo da parte di reti criminali.

8 progetti per un domani possibile

Grazie al bando Never Alone, nel 2017 sono partiti 8 progetti dedicati all’educazione e alla formazione di giovani stranieri non accompagnati, al loro inserimento lavorativo e abitativo e alla loro accoglienza in famiglia, per aiutarli a compiere il primo passo per un domani possibile:

Together: ideato per aiutare i ragazzi accolti nelle città di Palermo, Roma e Torino a imparare la lingua italiana e l’educazione civica. Ragazzi sospesi: nel territorio napoletano questa iniziativa mira a formare alcuni neo-maggiorenni stranieri, che affiancheranno gli operatori nel loro lavoro con i minori soli accolti. Strada facendo: tra le città di Bergamo e Bologna e le province di Livorno e Siracusa, oltre 170 ragazzi accolti hanno preso parte a un ciclo di formazione professionale breve di 75 ore e a un tirocinio di tre mesi in meccanica, ristorazione, falegnameria, accoglienza turistica, manutenzione del verde e logistica. Ragazzi Harraga: il progetto, attivo a Palermo, realizza laboratori interculturali, attività di orientamento e tirocini per aiutare i minori a costruire un nuovo progetto di vita. M.A.P.NET: con un lavoro di partnership attivo tra Sicilia, Puglia, Marche e Lazio, l’iniziativa mira a strutturare un sistema di accoglienza in grado di dare risposte efficaci ai bisogni delle ragazze a rischio o vittime di tratta. Mai più soli: il progetto, attivo tra Nord e Sud Italia, nasce per sensibilizzare la popolazione sul tema dell’accoglienza in famiglia e promuovere la pratica dell’affido. Minori e giovani stranieri non accompagnati – azioni di inclusione e autonomia: il progetto promuove l’accompagnamento e il supporto all’autonomia dei giovani, l’alfabetizzazione e l’integrazione sociale. MSNA: mette a disposizione nel bresciano un’équipe multi-professionale per favorire la crescita equilibrata del singolo e della collettività e per creare occasioni di incontro tra il migrante e la comunità che lo circonda.

Il bando Never Alone

Nel 2016 nasce Never Alone, per un domani possibile l’iniziativa ideata per realizzare interventi finalizzati ad accompagnare i minori stranieri all’autonomia nel passaggio alla maggiore età, al rafforzamento e alla diffusione della pratica dell’affido e del sistema dei tutori volontari, all’accoglienza delle ragazze.

Il bando è promosso da 9 fondazioni, tra cui la nostra: Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Fondazione CON IL SUD, Enel Cuore, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Peppino Vismara.

Interventi in 12 regioni italiane 1.283 giovani migranti affiancati 3.5 milioni di euro messi a disposizione del territorio

Ad oggi l’iniziativa vede la partecipazione complessiva di 75 realtà tra associazioni del terzo settore ed Enti pubblici, che si impegnano per favorire una nuova cultura dell’accoglienza.

(Fondazione Cariparo)