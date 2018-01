SEAT illustra l’attivita’ quotidiana dei robot autonomi: oltre 1600 km percorsi e 23.800 componenti trasportati

– (Logo: https://mma.prnewswire.com/media/604159/SEAT_SA_Logo.jpg )

Una luce blu si accende nel magazzino dei motori alle cinque del mattino. E’ la luce di uno dei 125 robot dell’impianto SEAT di Martorell, che inizia il suo percorso in una delle officine, e che percorre fino a 2.800 viaggi al giorno. Ecco come funzionano questi robot mobili:

– 125 robot e 7.000 dipendenti: Il robot scansiona un codice a barre per verificare quale componente sta trasportando, e un sensore apre la porta del magazzino per consentirgli di proseguire nel tragitto. Ecco come inizia la giornata di alcuni dei 125 veicoli a guida automatica, incrociandosi con altri veicoli e alcuni dei 7.000 dipendenti dell’impianto in quella che sembra una performance di danza sincronizzata. I robot automatizzati trasportano motori, scatole del cambio, ammortizzatori o finestrini, con un carico massimo individuale che arriva fino a 1.500 kg.

– Un viaggio sulla Luna fra semafori e pedoni: Ogni anno, i veicoli a guida automatica percorrono oltre 436.000 km, una distanza superiore a quella che separa la Terra dalla Luna. Nel seguire gli itinerari preimpostati, i robot sanno quando devono fermarsi se vedono un semaforo rosso o se incrociano un operatore, grazie alla visione perimetrale a 360 .

– Muoversi nella “galassia dei robot”: I veicoli a guida automatica dell’impianto di Martorell seguono 40 percorsi guida impostati tramite binari magnetici impiantati nel pavimento. Ogni tragitto ha una durata che va da 1 a 7 minuti. In questi tragitti, i robot seguono i circuiti di guida e riducono automaticamente la velocita’ in curva per non perdere stabilita’ quando trasportano carichi pesanti, e sono in grado di mantenere la distanza di sicurezza.

– Controllo a distanza: Cinque dipendenti configurano e, se necessario, modificano a distanza le impostazioni sull’itinerario seguito da tutti i veicoli a guida automatica da una stanza di controllo. Un server centralizzato raccoglie informazioni dal software installato in ogni robot, e la posizione esatta di tutti i robot viene indicata con un simbolo numerico sugli schermi presenti nella stanza.

– Condivisione dell’intelligenza nell’Industria 4.0: La quarta rivoluzione industriale consente agli operatori di controllare i processi per ottimizzare i processi decisionali e fare in modo che siano i robot collaborativi a eseguire le attivita’ piu’ pesanti e ripetitive.

