Brilliance Auto unisce le proprie forze con Renault per esplorare il mercato internazionale lungo il “Belt and Road”

– Foto – http://mma.prnewswire.com/media/626919/Brilliance_Auto_Renault.jpg

Brilliance Auto Group ha impiegato solo un anno per costruire questa collaborazione di successo con il gruppo Renault e creare un modo nuovo di cooperare: per la prima volta nella nuova era dell’industria automobilistica cinese, la stessa joint venture progettera’ e produrra’ veicoli sia di marchi nazionali che esteri, e sara’ una piattaforma di alto livello per lo sviluppo di veicoli commerciali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del gruppo Brilliance Auto, Qi Yumin, ha dichiarato che nel passato, una joint venture di norma avrebbe gestito un marchio estero e la parte cinese avrebbe potuto usare soltanto i profitti per supportare lo sviluppo del proprio marco. Ora, attraverso la joint venture, i tre marchi, ovvero i marchi cinesi Jinbei e Huasong, e quello francese Renault, possono svilupparsi di pari passo, con un possibile sviluppo rapido dei marchi cinesi.

Vale la pena di ricordare che la cooperazione tra Brilliance e Renault riunira’ tecnologie ed esperienze avanzate da entrambe le parti, provenienti dai rispettivi settori e le due societa’ contribuiranno alla realta’ aziendale che deriva all’unione con tecnologie e prodotti. Brilliance puo’ trarre moltissimi vantaggi dalle piattaforme, tecnologie e dai concetti avanzati per la gestione introdotti da Renault, e realizzare la propria trasformazione e crescita tecnologica. Tutto questo consentira’ a Brilliance di avere una forte presenza nei mercati esteri ai quali ha bussato per molti anni.

Brilliance e’ tra le prime case automobilistiche cinesi ad avere adottato un piano per entrare nei mercati esteri. Fino a ora, la rete di distribuzione all’estero di Brilliance ha coperto piu’ di 100 nazioni e regioni in Africa, America Centrale e Latina e nell’Asia del Pacifico, e il numero totale delle concessionarie e’ arrivato a quasi 400. Grazie all’implementazione dell’iniziativa Belt and Road, Brilliance mira a progettare una strategia piu’ sostenibile per aprire mercati esteri per i propri marchi nel futuro

Link per allegare immagini: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=304523

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)