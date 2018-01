Alcune proposte in seminario minore rivolte ai giovanissimi

Continuano gli appuntamenti con la scuola di preghiera pensata per gli adolescenti della diocesi di Padova. Il prossimo incontro è in programma venerdì 12 gennaio alle ore 19 in seminario minore a Rubano (via Rossi 2). Si tratta di una proposta di preghiera rivolta ai seminaristi delle scuole superiori e ai coetanei giovanissimi per aiutarli a scoprire diversi modi di pregare e soprattutto a leggere e ascoltare la Parola. L’esperienza, promossa da diversi anni dal seminario minore, si arricchisce quest’anno della collaborazione del Settore Giovani dell’Azione Cattolica diocesana e di nuove modalità: ogni appuntamento ha inizio alle ore 19.00 con una cena a buffet e proseguirà con l’esperienza di preghiera che si concluderà entro le ore 21.15.

Le altre date sono: 9 febbraio, 9 marzo, 13 aprile e 11 maggio.

Sempre rivolto agli adolescenti l’incontro con i ministranti (ragazzi e ragazze) delle superiori domenica 21 gennaio in seminario minore dalle ore 15 alle ore 18. L’iniziativa vuole essere un’occasione di ritrovo, ma anche di formazione.

Inoltre la comunità del seminario minore sosta in preghiera dinanzi all’Eucaristia per affidare a Cristo tutti i ragazzi e i giovani e chiedergli di suscitare fra loro gli annunciatori del suo vangelo e invita a questo appuntamento mensile tutte le comunità cristiane della diocesi. Ogni appuntamento, sempre in seminario minore, si svolge al giovedì e si può sostare liberamente dalle ore 18.00 alle ore 22.00. Il prossimo è giovedì 11 gennaio.

Le altre date sono: 1 febbraio, 1 marzo, 5 aprile e 3 maggio.

