Un corso di formazione per equipe di pastorale battesimale

Sappiamo che il cammino di iniziazione dei figli inizia con la richiesta del Battesimo da parte dei genitori.

Ma sappiamo anche come questa richiesta, nella maggior parte dei genitori, sia debole nelle motivazioni, poco consapevole della portata di un così fondamentale sacramento. È quindi importante accompagnare i genitori fin dalla richiesta del Battesimo. Per questo motivo da anni, l’Ufficio per l’annuncio e la catechesi in collaborazione con l’Ufficio famiglia, propone dei corsi di formazione per equipe di pastorale battesimale rivolti a quanti si mettono a disposizione per collaborare con il parroco nell’accompagnamento dei genitori.

Incontrare gli adulti nel momento in cui diventano genitori è un’occasione favorevole per la comunità di annunciare il Vangelo e farlo sentire buono e utile affinchè in un particolare cambiamento della vita: un’occasione di secondo annuncio. Per i genitori, diventa un un’opportunità per riprendere in mano la loro fede o di riscoprirla come qualcosa di utile e prezioso per la propria vita. Il corso si sviluppa in 5 laboratori in cui si affrontano sia contenuti catechistici, sia le modalità per incontrare i genitori.

Il luogo dell’incontro è il Centro parrocchiale di San Vincenzo a Thiene, le date sono mercoledì 10, mercoledì 17, mercoledì 24 e mercoledì 31 gennaio e mercoledì 7 febbraio. Ogni incontro inizia alle ore 20.30.

(Diocesi di Padova)