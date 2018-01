Superdry firma un accordo con Centric Software

– Il fashion retailer del Regno Unito sceglie la soluzione PLM di Centric Software per sostenere la crescita e semplificare lo sviluppo del prodotto

Superdry, il marchio digitale a livello mondiale, ha scelto Centric Software per la propria soluzione di Product Lifecycle Management (PLM). Centric Software offre le soluzioni enterprise piu’ innovative ad aziende di moda, retail, calzature, articoli per l’outdoor, prodotti di lusso e di largo consumo per aiutarle a raggiungere obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/455901/Centric_Software_Logo.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/625830/Superdry_Centric.jpg )

Le origini di Superdry risalgono a Cult Clothing Co., azienda che dopo la sua nascita nel 1985 ha aperto negozi nelle principali citta’ universitarie del Regno Unito. L’azienda ha inaugurato il suo primo negozio Superdry a Londra nel 2004. Il marchio si e’ prima esteso a livello nazionale e successivamente nel mondo, diventando famoso per l’abbigliamento high street contemporaneo e alla moda. Le collezioni di abbigliamento uomo e donna, di calzature e di accessori di Superdry fondono vintage americano e grafiche e testi di ispirazione giapponese con lo stile britannico. Con un fatturato di 1 miliardo di sterline nel 2016 suddiviso tra vendita al dettaglio, vendita all’ingrosso ed e-commerce, Superdry e’ oggi presente in 515 punti vendita monomarca in 46 Paesi.

Scott Robertson, Head of Business Transformation in Superdry, spiega che da tempo l’azienda era consapevole della necessita’ di dotarsi di un sistema PLM.

“Abbiamo superato la fase in cui avevamo due parti separate nella nostra azienda, la vendita al dettaglio e quella all’ingrosso,” dice. “Progettavamo quasi due gamme separate perche’ le scadenze erano molto diverse e alcuni prodotti venivano duplicati. Circa due anni fa abbiamo iniziato a raggruppare le gamme per il dettaglio e quelle per l’ingrosso in un’unica collezione, riducendo cosi’ il numero totale di opzioni create e adottando nuovi metodi di lavoro. L’acquisizione di un sistema PLM che sostenesse questo cambiamento era la tappa successiva del nostro percorso.

“Lavoravamo con Excel e con la posta elettronica, usando letteralmente migliaia di fogli di calcolo diversi. Non avevamo a disposizione una sola versione “della verita'” e le persone sprecavano piu’ tempo a cercare i dati che a lavorare su attivita’ a valore aggiunto. Non c’era chiarezza ed era impossibile tracciare il numero di opzioni messe a punto durante lo sviluppo dei prodotti. Sapevamo che una piattaforma PLM ci avrebbe offerto la visibilita’ di cui avevamo bisogno per semplificare quel processo.”

Come spiega Robertson, “Era importante per noi trovare un sistema che gli utenti volessero effettivamente adottare. Il nostro team di selezione era composto da un’ampia rappresentanza di utenti appartenenti a vari reparti, designer, merchandiser, category manager, garment technologist, team di sourcing, team di produzione e tutti hanno espresso la loro preferenza per la soluzione Centric”.

“Superdry e’ attenta ai dettagli della progettazione e ossessionata da qualita’, vestibilita’ e innovazione,” continua Robertson. “Centric ci aiutera’ a sostenere queste aree permettendoci di effettuare campionature e valutazioni della vestibilita’ in modo molto piu’ rapido e semplice. La possibilita’ di collegarsi con Adobe Illustrator e’ importante, perche’ permette ai nostri designer di collaborare in modo piu’ efficace e ai nostri category manager di usufruire di una maggiore visibilita’ sul processo di design nel corso dell’intera stagione.”

“Per fare un esempio, al team di progettazione serve fino a una settimana circa per prepararsi alle valutazioni perche’ e’ necessario stampare tutto e creare degli storyboard. Tutto questo sara’ accessibile sulla piattaforma PLM semplicemente premendo un pulsante ed evitera’ al team una settimana di fatica quattro volte l’anno. Questo sara’ un enorme miglioramento e un esempio di come si possa investire il tempo risparmiato nello sviluppo dei prodotti e nel design, migliorando la qualita’ e l’attenzione al dettaglio.”

“Siamo lieti di avviare un rapporto di collaborazione con Superdry, a oggi il nostro maggior cliente nel Regno Unito”, dichiara Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. “Superdry si trova in una fase molto interessante del proprio sviluppo globale, orientata al futuro e siamo felici che abbia scelto Centric PLM per semplificare e accelerare il proprio processo di sviluppo dei prodotti.”

Superdry (http://www.superdry.com)

Superdry e’ una dinamica azienda moderna attenta a fornire prodotti di alta qualita’ che fondono il vintage americano e grafiche di ispirazione giapponese con lo stile britannico. I suoi prodotti si distinguono per la qualita’ dei tessuti, l’autenticita’ dei lavaggi vintage, l’estrema attenzione ai dettagli, l’unicita’ delle grafiche realizzate a mano e rinomate in tutto il mondo e la sartorialita’ dei tagli dei vari modelli. Questa marcata originalita’ ha assicurato al brand un fascino esclusivo, oltre che l’apprezzamento del jet set internazionale.

Con i suoi 515 negozi monomarca distribuiti in 46 paesi diversi, Superdry gode di una presenza significativa e crescente nel mondo. Ci sono 139 punti vendita diretti tra il Regno Unito e il resto d’Europa, 208 negozi in franchising e con licenza, tutti, tranne uno, fuori del Regno Unito e 168 affiliati.

Superdry.com vende in modo sicuro e protetto i propri prodotti in oltre 100 Paesi del mondo attraverso 21 siti Web internazionali. La promessa di consegna di Superdry e’ una delle migliori nel mercato grazie all’eccellente servizio clienti e alla semplice politica sui resi.

Centric Software (http://www.centricsoftware.com)

Dalla sua sede nella Silicon Valley e dagli uffici nelle capitali di tendenza in tutto il mondo, Centric Software fornisce una piattaforma di trasformazione digitale per le aziende piu’ prestigiose che operano nei settori della moda, retail, calzature, articoli per esterni, beni di lusso e di largo consumo. Centric Visual Innovation Platform (VIP) e’ una raccolta di visual boards completamente digitali, concepite per dispositivi touchscreen come iPad, iPhone e per schermi TV touch-screen di grandi dimensioni. Centric VIP trasforma il processo decisionale e ne automatizza l’esecuzione per ridurre notevolmente il time to market e gli scostamenti dai trend. Centric 8, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell’azienda, offre funzionalita’ per il merchandise planning, lo sviluppo di prodotti e materiali, il sourcing e la collaborazione fornitori, la qualita’ e compliance e la gestione di cataloghi di vendita e presa ordini, personalizzate per i dinamici settori dei beni di consumo. I pacchetti Centric SMB ampliano l’offerta PLM di Centric Software includendo tecnologie innovative e importanti best practice di settore, specifiche per le aziende di piccole dimensioni.

Centric Software ha ricevuto numerosi riconoscimenti del settore, tra cui il Global Product Differentiation Excellence Award di Frost & Sullivan nella categoria Retail, il titolo di Fashion and Apparel PLM nel 2016 e il Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award di Frost & Sullivan nel 2012. Red Herring ha incluso Centric tra le prime 100 societa’ al mondo nel 2013, 2015 e 2016.

Centric e’ un marchio registrato di Centric Software. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto sono marchi dei rispettivi proprietari.

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)