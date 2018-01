Nuovo schiaffo a Trump, stop a piano sui Dreamer

(AdnKronos) – Il giudice federale americano William Alsup ferma Donald Trump sui ‘Dreamer’: con un’ingiunzione preliminare valida per l’intero territorio nazionale, il giudice distrettuale ha stabilito che le tutele previste in base al Daca, o Deferred Action for Childhood Arrivals, programma varato da Barack Obama per proteggere dal rimpatrio gli immigrati senza documenti arrivati negli Stati Uniti da bambini, devono restare in vigore fino a quando non si sara’ concluso l’iter legale avviato per porre fine al programma.

Gia’ a ottobre il giudice Alsup aveva ordinato all’amministrazione Trump la consegna dei documenti, anche i pareri legali, riguardanti la decisione dello scorso settembre di sospendere il Deferred Action for Childhood Arrivals, e sottolineato che l’amministrazione deve provare come si sia arrivati alla conclusione che il programma fosse incostituzionale, come dichiarato dal ministro della Giustizia Jeff Sessions il 5 settembre scorso quando lo ha definito “un modo per aggirare le leggi sull’immigrazione che e’ stato un esercizio incostituzionale dell’autorita’ del potere esecutivo”.

Secondo il giudice, in attesa della conclusione del procedimento legale, chiunque beneficiasse al 5 settembre scorso – al momento in cui e’ stata decisa la conclusione del programma – dello status previsto nel quadro del Daca, e’ autorizzato a rinnovarlo.

