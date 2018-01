“La Roma non e’ ancora da scudetto”

Di Francesco





Firenze, 10 gen. (AdnKronos) – “La Roma non ha dimostrato di essere ancora da scudetto”. L’allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco non ha peli sulla lingua e lo dice in modo diretto, dopo le ultime prestazioni della sua squadra.

“Anche in precedenza doveva fare quel salto di qualita’ che non ha fatto per lottare per lo scudetto – aggiunge il tecnico abruzzese a margine dell’evento ‘Pitti Immagine’ a Firenze -. Siamo indietro, dobbiamo cercare di fare il nostro meglio per dare fastidio e migliorare la posizione in classifica. Ricordiamoci sempre che abbiamo una partita da recuperare”.

LA CLASSIFICA – “Non mi piace guardare le ultime quattro gare e la relativa classifica – conclude Di Francesco – guardiamo cio’ che si e’ fatto in questi mesi: si sono viste delle ottime cose, ora stiamo facendo sicuramente male ma il desiderio di tutti e’ di rimettersi in carreggiata e migliorare la posizione in classifica. Vogliamo portare avanti anche il discorso Champions”.

