NanoTemper Technologies affronta la crisi di riproducibilita’ e lancia Tycho

– “Tycho offre un metodo molto utile per il monitoraggio della qualita’ delle proteine in tutte le fasi della loro purificazione e caratterizzazione, fornendo informazioni cruciali sui campioni che non potevano essere rilevate in precedenza” ha affermato il Dott. Gregor Witte dell’Universita’ Ludwig-Maximilians di Monaco. “Ha gia’ consentito di ottimizzare ampiamente una serie di progetti di ricerca da Cryo EM alla purificazione di complessi multiproteici. Dovrebbe divenire uno strumento standard per tutti coloro che lavorano sulla biochimica delle proteine”.

Tycho identifica la qualita’ e l’integrita’ strutturale dei campioni proteici in soli 3 minuti, utilizzando microlitri di materiale. Gli scienziati possono testare facilmente e rapidamente qualsiasi campione proteico cosi’ com’e’, in qualsiasi buffer e in un’ampia gamma di concentrazioni.

“Spesso i ricercatori lavorano con materiale di qualita’ sconosciuta e hanno difficolta’ a riprodurre i loro stessi risultati anche se hanno seguito protocolli collaudati. Una soluzione semplice per ottenere la coerenza e’ conoscere innanzi tutto la qualita’ della proteina prima di procedere ulteriormente”, ha commentato Stefan Duhr, amministratore delegato di NanoTemper. “Tycho e’ il nostro primo contributo alla risoluzione della crisi di riproducibilita’ che ha un impatto quotidiano su tutti gli scienziati e intendiamo continuare a fornire prodotti che affrontano questo problema”.

Visitate nanotempertech.com/tycho per ulteriori dettagli. Per le informazioni piu’ aggiornate, seguite #proteinqualityfirst su LinkedIn, Facebook e Twitter.

Informazioni su NanoTemper Technologies

NanoTemper Technologies e’ impegnata a fondo ad offrire la migliore esperienza per i clienti. Il punto centrale di questo impegno mira a consentire ai ricercatori di eseguire la caratterizzazione delle proteine facilmente, efficientemente e accuratamente. Con un’ampia offerta di sistemi, software e materiali di consumo per la valutazione delle affinita’ di coesione, della stabilita’ e della qualita’ delle proteine, gli scienziati nei laboratori farmaceutici, biotecnologici o accademici godranno di un flusso di lavoro ottimizzato, risultati di qualita’ e assistenza ai clienti molto reattiva. Entrate a far parte del nostro elenco di clienti soddisfatti e vivete l’esperienza di NanoTemper.

Jocelyn Dave’NanoTemper Technologies415-316-6313 [email protected] nanotempertech.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/625896/TychoNT_6_NanoTemper_Technologies.jpg Logo – https://mma.prnewswire.com/media/625895/NanoTemper_Logo.jpg

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)