Alzheimer: un aiuto concreto dal Centro Sollievo di Cadoneghe

Grazie al progetto regionale “Sollievo – Un nido per l’Alzheimer”, con il quale la Regione ha assegnato all’azienda Ulss 16 di Padova consistenti finanziamenti per attività di estensione e supporto della rete assistenziale dedicata ai malati di Alzheimer e di demenza senile, il Comune di Cadoneghe può ora varare un proprio percorso dedicato a queste delicate tematiche, intitolato “Insieme si può”.

In base a una logica di rete solidaristica, il progetto si rivolge specificamente alle famiglie che gestiscono persone con diagnosi di declino cognitivo lieve o lieve/moderato che per qualche ora settimanale potranno lasciare il proprio caro in un ambiente vicino alla propria casa, in compagnia di specialisti e volontari preparati a gestire tali problematiche.

Nasce anche a Cadoneghe il Centro Sollievo, servizio a favore delle persone con demenza in fase iniziale e delle loro famiglie. Il Comune ha affidato la gestione del progetto all’associazione “Un abbraccio per l’Alzheimer” e mette a disposizione gli spazi del Centro polifunzionale Altiero Spinelli, da tempo un punto di riferimento per gli anziani del territorio. Grazie ai volontari dell’associazione, per qualche ora la settimana, in un ambiente non “sanitario”, vengono proposte attività specifiche con lo scopo di favorire la socializzazione e mantenere il più possibile le capacità cognitive, alleggerendo l’attività di accudimento del nucleo familiare.

L’idea è dunque quella di valorizzare il ruolo delle persone anziane nel territorio attraverso il loro coinvolgimento in programmi di socializzazione rivolti a promuovere il benessere loro, ma anche quello delle loro famiglie, spesso provate da pesanti carichi assistenziali come nel caso di assistenza a persone non autosufficienti o portatrici di Alzheimer.

A partire dal 10 gennaio il Centro Sollievo apre ogni mercoledì dalle 9 alle 12 al Centro Polifunzionale A. Spinelli (via Leopardi, 2).

Per contattare l’ associazione “Un Abbraccio per l’Alzheimer”

tel. 334 99 22 753

e-mail [email protected]



(Provincia di Padova)