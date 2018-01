Al via la nuova edzione SportivaMente

Lo sport è uno straordinario generatore di emozioni. In particolare, per i giovani lo sport rappresenta un momento di svago, ma allo stesso tempo crea un tempo e uno spazio importante per la loro crescita. Grazie alla pratica sportiva è infatti possibile relazionarsi con i propri coetanei, condividere un obiettivo comune, imparare a rispettare le regole, gioire dei successi ed accettare le sconfitte.

SportivaMente 2017-2018

La Fondazione Cariparo riconosce il valore dello sport giovanile come strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, favorendo la diffusione della pratica sportiva tra i giovani delle province di Padova e Rovigo.

Anche quest’anno è stata presentata la nuova edizione di SportivaMente, un progetto coordinato dalle Delegazioni Provinciali Coni di Padova e Rovigo in collaborazione con il Coni Veneto, che mira alla promozione dello sport giovanile. Un lavoro di squadra che in otto anni ha constribuito alla diffusione dello sport e dei suoi valori, come dimostra il coinvolgimento, solo nel 2017, di 167 società e associazioni sportive e 21.535 ragazzi delle scuole primarie.

750.000 euro per promuovere lo Sport

Confermati anche per il 2018 due ambiti di intervento, per i quali la Fondazione mette a disposizione complessivamente 750.000 mila euro (50.000 euro in più rispetto al 2017), di cui 510.000 euro per la provincia di Padova e 240.000 euro per la provincia di Rovigo:

assegnazione alle società sportive giovanili Under18 di buoni (da 1.000 euro ad un massimo di 4.000 euro) per l’acquisto di materiale sportivo, di materiale sanitario ad uso sportivo;

promozione dello sport nelle scuole primarie attraverso attività motorie qualificate e iniziative mirate a diffondere la cultura dello sport.

Chi può partecipare

Il progetto è aperto a tutte le Società e le Associazioni Sportive iscritte e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni e al Comitato Italiano Paralimpico con un settore giovanile operante nelle province di Padova e Rovigo.

In fase di selezione saranno privilegiate le associazioni sportive che non hanno ricevuto buoni nell’ultima edizione e parte dei buoni verranno destinati a interventi ideati per combattere i problemi legati al disagio giovanile, dando priorità alla prevenzione dell’obesità.

Le richieste vanno indirizzate alle Delegazioni Provinciali Coni di competenza entro il 15 febbraio 2018.

Info:

http://www.fondazionecariparo.it/2017/12/22/sportivamente-2017-2018/

(Provincia di Padova)