A Selvazzano al via i nuovi corsi culturali ‘La Selva’

Al via le iscrizioni per i 79 Corsi culturali della tredicesima edizione de “La Selva 2017/2018” proposti dall’Amministrazione Comunale della Città di Selvazzano Dentro.

Come ogni anno le materie sono tantissime e saranno proprio i cittadini a scegliere quali corsi far partire sulla base del numero minimo di partecipanti.

La proposta formativa 2017/2018 spazia tra musica, studio delle lingue, hobbistica, storia e molto altro.

Tempi d’iscrizione entro tre giorni lavorativi dall’inizio del corso.

Modalità d’iscrizione

1) compilare il modulo riportato nell’ultima pagina dell’opuscolo;

2) recapitare il modulo alla Biblioteca Comunale e/o e-mail: [email protected]

3) alla conferma di avvio del corso effettuare il pagamento e trasmetterne l’attestazione alla Biblioteca Comunale a mano o e-mail

Modalità di pagamento quota corso/i

I versamenti possono essere effettuati tramite:

conto corrente postale n. 11342359

bonifico postale codice IBAN n. IT06X0760112100000011342359

bonifico bancario cod. IBAN n. IT76B062251218606700007648B

intestati: “Comune di Selvazzano Dentro – Servizio di Tesoreria”

causale: scrivere il nome del corso o dei corsi.

La formazione delle classi è in ordine d’iscrizione, limitatamente ai posti disponibili indicati dai docenti; se non si raggiunge il numero minimo, il corso non sarà attivato e ne sarà data comunicazione in tempo utile.

In caso di rinuncia si prega di darne comunicazione prima dell’inizio del corso.

Il rimborso della quota di partecipazione è previsto esclusivamente solo in caso di annullamento di un corso o di errato versamento. La richiesta dovrà pervenire alla biblioteca entro e non oltre il 20 maggio 2018.

Sede dei corsi

Centro Civico Piazza Carlo Leoni, 11 – Caselle

Centro Civico “Presca” Via C. Colombo, 1 – San Domenico

Centro Comunale “F. Baracca” Via Padova, 63 – Tencarola

Centro Civico Feriole Via Montecchia, 24 – Feriole

Scuola Secondaria “M. Cesarotti” Via Cesarotti, 1/B – Selvazzano (corsi di informatica)

Informazioni e iscrizioni

Biblioteca Comunale, Via Roma 32 – Selvazzano Dentro

Tel. 049/8733835 – Cellulare 366/5736227

Lunedì e Mercoledì

9.00-12.30/15.00-18.30

Martedì e Venerdì

9.00-12.30

E-mail: [email protected]

www.comune.selvazzano-dentro.pd.it

Le sedi possono subire delle modifiche e/o saranno comunicate in sede di attivazione del corso.

Eventuali recuperi per assenza del docente da definire.

