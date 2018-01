TURISMO: NUOVA “DIRETTIVA PACCHETTI” DI VIAGGIO IN APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO 2018

Preso atto del “silenzio assordante” del MiBACT alla richiesta di Assoviaggi Confesercenti, Federturismo Travel Confindustria e Fiavet Confcommercio, inviata il 4 dicembre scorso, per un incontro urgente riguardo l’iter di recepimento della direttiva UE 2015/2302 relativa ai “pacchetti turistici e servizi turistici collegati”, le tre organizzazioni comunicano al settore le tempistiche previste nel testo ufficiale della direttiva e dalla normativa italiana:

31 dicembre 2015 entrata in vigore della direttiva (20esimo giorno dalla pubblicazione sulla GUUE avvenuta il giorno 11 dicembre 2015);

entro il 1° gennaio 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva;

in virtù della legge di delegazione europea, lo Stato Italiano ha tempo fino al 21 febbraio 2018 per adottare il decreto legislativo di recepimento (tre mesi dall’entrata in vigore della legge di delegazione europea pubblicata il 6.11.2017 ed entrata in vigore il 21.11.2017);

fino al 30 giugno 2018 resta in vigore la direttiva 90/314/CEE che sarà abrogata con effetto dopo tale termine;

dal 1° luglio 2018 gli Stati membri applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo di recepimento.

I tre Presidenti Gianni Rebecchi – Assoviaggi, Andrea Giannetti – Federturismo Travel e Jacopo De Ria – Fiavet, sollecitano il MiBACT per una rapida convocazione del tavolo con le associazioni di categoria prima che il testo del Decreto legislativo approdi all’esame del Consiglio dei Ministri e delle Commissioni Parlamentari competenti.

(Confesercenti Padova)