Arriva Grease, il musical cult a Padova e Brescia

8 gennaio 2018

Con più di 1.500 repliche all’attivo e oltre 1.700.000 spettatori, GREASE, il musical dei record prodotto da Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, che negli anni si è trasformato in un vero e proprio fenomeno pop, nel 2017 ha festeggiato 20 anni di grandi successi: mercoledì 24 gennaio sarà in scena al Gran Teatro Morato di Brescia, mentre venerdì 26 e sabato 27 gennaio al Gran Teatro Geox di Padova.

Per la nuova edizione 2017-2018, Compagnia della Rancia è orgogliosa di presentare il nuovo volto per Danny Zuko: GUGLIELMO SCILLA, conosciuto sul web anche come Willwoosh – che dal successo della rete ha collezionato importanti esperienze in TV, radio e cinema – interpreta il leader dei T -Birds protagonista del musical.

GREASE, con la sua colonna sonora elettrizzante e le coreografie irresistibili, piene di ritmo ed energia, non è mai stato così attuale: in 20 anni di successi in Italia, si è trasformato in una macchina da applausi, cambiando il modo di vivere l’esperienza di andare a teatro. Oggi GREASE è una festa da condividere con amici, figli, famiglie intere o in coppia, è trascorrere due ore spensierate, è non riuscire a restare fermi sulle poltrone ma scatenarsi a ballare.

Le ultime news

(Zed Live)