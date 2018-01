Messi, spunta clausola ‘Catalogna indipendente’

Barcellona





Barcellona, 5 gen. (AdnKronos) – La situazione politica in Catalogna ha preoccupato anche Lionel Messi. Il giocatore argentino voleva avere chiaro cosa sarebbe successo nel caso in cui la Catalogna avesse ottenuto l’indipendenza, cosi’ ha costretto il Barcellona a stabilire delle condizioni certe in base alle quali avrebbe potuto lasciare il club se la secessione avesse avuto effetto. Messi ha concordato per iscritto, nel rinnovo di contratto, una sorta di clausola anti-indipendenza della Catalogna. Il numero 10 rimarrebbe in blaugrana solo se questa ipotetica indipendenza permettesse di giocare in “un campionato europeo”, cosa che la legislazione attuale rende impossibile e in caso contrario potrebbe lasciare automaticamente il club senza dover pagare la sua clausola da 700 milioni. L’attaccante del Barca ha introdotto la clausola nel nuovo contratto, come riportato da ‘El Mundo’, nel quale accetta di continuare a giocare nel Barca anche in caso di secessione, ma solo se il Barca fara’ parte di una delle competizioni piu’ importanti del continente, come il campionato inglese, tedesco, francese o spagnolo.

