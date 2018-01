Comunicato stampa: aula studio al San Gaetano. Riprende da lunedì l’orario prolungato fino a mezzanotte

Con la ripresa dell’attività universitaria, lunedì 8 gennaio, la Biblioteca del Centro Culturale San Gaetano torna a svolgere la funzione di aula studio con orario prolungato la sera e la domenica, come deciso dall’Amministrazione comunale i primi giorni di dicembre, per venire incontro alle richieste degli studenti.

Da lunedì, quindi, la Biblioteca sarà nuovamente aperta i giorni feriali fino a mezzanotte e la domenica dalle 15:00 alle 20:00. Specialmente nel periodo invernale, le migliaia di studenti universitari hanno difficoltà a trovare luoghi dove poter passare alcune ore a studiare. Una esigenza che cresce ora che la sessione degli esami si sta avvicinando.

All’inizio dello scorso mese di dicembre le Associazioni degli Studenti Universitari avevano fatto un appello all’Amministrazione chiedendo un aiuto su questo fronte e il sindaco Sergio Giordani è subito intervenuto disponendo il prolungamento degli orari del San Gaetano. “Intanto auguro ai ragazzi buon anno e in bocca al lupo per i prossimi esami – commenta il sindaco oggi – e li assicuro che la nostra attenzione alle loro esigenze continua. Abbiamo decine di migliaia di studenti universitari a Padova che sono una risorsa per la città e come tutti i cittadini, che siano o meno padovani, hanno il diritto di avere dei servizi all’altezza delle loro necessità. Mettere loro a disposizione luoghi pubblici dove poter studiare in tranquillità e senza disagi mi sembra una cosa basilare di assoluto buon senso”.

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

