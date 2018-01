SNAI, Serie A: Fiorentina-Inter quote rebus al Franchi

() – Milano, 4 gennaio 2018 – E’ franata in campionato ed e’ stata eliminata dalla Coppa Italia: l’Inter prova a uscire dal momento no (due ko e un pareggio nelle ultime tre) nell’anticipo della 20? giornata di Serie A, ma non sara’ facile considerando l’avversario. I nerazzurri giocano in trasferta contro la Fiorentina: i viola sono imbattuti da sette turni e per di piu’ hanno anche i precedenti dalla loro parte, avendo sempre sconfitto la squadra di Spalletti nelle ultime tre sfide al Franchi. Sulla lavagna scommesse SNAI la situazione e’ al limite del rebus: Inter favorita di un soffio, a 2,60, i viola rispondono a 2,75. La quota piu’ alta e’ piazzata sul pareggio, offerto a 3,25. Il periodaccio dell’Inter e’ coinciso anche con la fase calante di Mauro Icardi, che ha segnato appena una rete nelle ultime quattro gare tra campionato e Coppa Italia. Il bomber argentino e’ comunque il favorito nelle scommesse sui marcatori dell’incontro, dato a 2,75 per il ritorno alla rete: non segna dallo scorso 16 dicembre, quando realizzo’ l’unico gol dell’Inter nel ko con l’Udinese.

L’Udinese vola in quota – Ed e’ proprio l’Udinese la protagonista dell’altro anticipo del venerdi’. I friulani stanno volando da quando hanno cambiato allenatore: Massimiliano Oddo ha perso all’esordio, contro la capolista Napoli, poi ha infilato cinque vittorie una dietro l’altra. Le quote dicono che potrebbe arrivare la sesta: i bianconeri, in trasferta, affrontano un Chievo in caduta libera dopo tre ko consecutivi. Udinese favorita a 2,55 sul tabellone SNAI, dove la riscossa gialloblu e’ a 3,05 e il pareggio a 3,00. Sempre con Oddo in panchina, l’Udinese va a mille anche sotto porta: nella striscia di cinque vittorie ha realizzato ben 14 reti, quasi tre a partita. Segnare almeno due gol a Verona (scommessa Over 1,5 sulla squadra ospite) e’ ipotesi piazzata a 2,35.

Napoli al minimo – Sabato, invece, scendono in campo le prime due della classe, Napoli e Juventus. Gli azzurri sono appena stati eliminati dalla Coppa Italia, ma non dovrebbero avere problemi contro il Verona, penultimo in classifica. Tant’e’ che la quota sulla loro vittoria e’ la piu’ bassa dell’intero turno di Serie A, 1,11. Sarebbe clamoroso un pareggio, a 9,25, ancor piu’ il blitz dell’Hellas, a 22 volte la scommessa. La Juve va in trasferta a Cagliari, ma anche per i bianconeri il turno si annuncia facile: il ‘2’ vola basso a 1,35, contro il 4,75 della ‘X’ e il 9,75 sui sardi. Tocca alla Roma, invece, affrontare la ‘terribile – Atalanta, che ha fatto fuori il Napoli in Coppa: giallorossi a 1,70, pari a 3,80, un altro colpo dei nerazzurri vale 4,75.

