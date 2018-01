Mihajlovic esonerato dopo il ko con la Juve

Calcio





Torino, 4 gen. (AdnKronos) – Il Torino ha ufficializzato “di aver esonerato Sinisa Mihajlovic dall’incarico di allenatore della Prima Squadra”. “A Sinisa e al suo staff vanno i ringraziamenti per l’impegno e per la passione dimostrati in questi 18 mesi in granata”, ha spiegato il club in una nota. Walter Mazzarri e’ il grande favorito per la successione del tecnico serbo.

E’ stata fatale per Mihajlovic la sconfitta di ieri sera nel derby dei quarti di finale di Coppa Italia con la Juventus. A meta’ stagione sono diventati quindi otto i cambi in panchina in Serie A. Il club granata sta pensando al sostituto dell’allenatore serbo ed ha individuato il profilo migliore in Walter Mazzarri, ex tecnico di Napoli e Inter, ma legato da un contratto da 2 milioni di euro fino al 2019 con il club inglese del Watford.

(Adnkronos)