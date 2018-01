Il magico Zecchino d’Oro al Verdi

Giovedì 4 gennaio alle 16 arriva al Teatro Verdi di Padova un grande evento: il primo musical dedicato allo Zecchino d’oro, la più celebre kermesse televisiva per bambini, che si avvale come colonna sonora di alcune delle sue canzoni più belle ed amate. A partire da questi celebri titoli prenderà vita uno spettacolo avventuroso, un vero e proprio fantasy, in grado da una parte di divertire i più piccoli e dall’altra di riportare i più grandi a rivivere, con un pizzico di nostalgia, brani indimenticabili, che hanno costellato alcuni momenti della loro infanzia e che rappresentano uno spaccato della storia del nostro paese.

Posto unico numerato € 8,00

