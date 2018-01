2018 è l’anno delle polizze online: vantaggi e come stipulare una polizza

È giunto l’anno nuovo e anche per il settore assicurativo sono state annunciate le grandi novità. Il 2018 parte all’insegna delle polizze online. Il web, protagonista assoluto della quotidianità degli italiani, diventerà anche lo strumento fondamentale per la ricerca e la stipula dei contratti assicurativi. Il mercato generale che passa attraverso internet ha un enorme successo nel Bel Paese, gli italiani sono sempre a caccia dell’affare online e volti al risparmio massimo. Il web offre le condizioni ideali anche in ambito assicurativo per le esigenze degli italiani. A trarne maggiori benefici saranno le compagnie assicurative online e i broker, che sono in grado di offrire i migliori prezzi per i diversi premi. Questo nuovo anno secondo le proiezioni dei ricercatori sarà decisamente l’anno delle polizze online. Comprendiamo dunque il perché di questo trend analizzando i vantaggi offerti dalle assicurazioni online e le modalità per stipulare un contratto di polizza dal web.

L’era digitale pare essere arrivata anche per il mercato assicurativo. Gli italiani in questi ultimi anni di innovazione tecnologica hanno mostrato e continuano a mostrare un crescente interesse per l’offerta di servizi da internet. I comparatori di prezzo delle polizze assicurative (come facile.it, mioassicuratore.it o segugio.it) hanno visto un’affermazione importante in questi anni recenti, tanto da diventare un punto di riferimento per i costi per la maggior parte dei consumatori. Il confronto automatizzato dei prezzi dei premi, prima per le polizze rc auto e poi per tutti gli altri rami, è diventata una abitudine per tutti sia in fase di scadenza di un contratto che per la stipula di uno nuovo. Siamo ancora lontani però dai livelli della Gran Bretagna, Paese in cui ben l’80% delle polizze automobilistiche è stipulata attraverso internet, per tanto il margine di crescita in questo senso è presente. Resta il fatto che gli italiani stanno rispondendo bene all’avvento delle assicurazioni su internet e la crescita dei contratti online seppur lenta è costante. Dalle prime proiezioni per questo nuovo anno si stima un’impennata delle stipule online delle polizze.

Ad attirare un maggior numero di assicurati verso il web sono sicuramente le differenze sostanziali di prezzo proposte dalle compagnie online in confronto con i canali tradizionali. Il risparmio oggi è una tematica molto sentita, complice la recessione e la crisi economica che ha investito il Paese in questi ultimi anni. Riuscire a far quadrare il bilancio famigliare e quello professionale è un obiettivo comune a tutti. Se per farlo è necessario passare dal web, gli italiani sono prontissimi a farlo. In modo specifico scegliere una polizza online vuol dire un risparmio che può arrivare anche oltre il 60% rispetto alle agenzie fisiche. In cifre la percentuale potrebbe essere tradotta fino a quasi a 500 €, un importo che gli italiani si terrebbero volentieri in tasca.

Oltre all’evidenza della convenienza economica offerta dal web a portare sempre più italiani alla scelta di assicurarsi online concorre la varietà. I comparatori assicurativi offrono la possibilità ai cittadini di mettere a confronto numerose compagnie in pochi minuti. Chi vive in realtà rurali o distante dalla città potrebbe non avere a disposizione tutte queste opzioni, ma si troverebbe a dover scegliere tra poche alternative.

Stipulare un contratto online di assicurazione è anche molto semplice e immediato. Una volta individuato il preventivo migliore si può procedere con la conferma del contratto online. Nessuna lungaggine burocratica né alcuna necessità di recarsi fisicamente in sede. Tutta la documentazione può essere inviata online con una mail o tramite il sistema proprietario della compagnia. La polizza viene attivata in modo molto rapido, con un risparmio di tempo notevole e la massima efficacia. Una volta attivata la propria polizza ogni utente può gestirla in autonomia dall’area utente, provvedendo ad inserire modifiche e clausole, effettuare pagamenti o rinnovare i contratti senza necessità di interventi esterni.