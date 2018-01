Rousseau e privacy, il M5S risponde

Roma, 3 gen. (AdnKronos) – “In seguito all’attacco hacker dello scorso mese di agosto sono gia’ state attivate le procedure per mettere in sicurezza il sistema Rousseau e la polizia postale ha condotto un’indagine sugli autori degli attacchi. A tal riguardo le richieste e le raccomandazioni del Garante per la privacy sono gia’ state accolte. Ringraziamo il garante e la polizia postale per la collaborazione”. Cosi’ l’Associazione Rousseau in una nota, commentando le raccomandazioni del garante per la protezione dei dati personali alla luce degli attacchi hacker subiti dalla piattaforma del M5S nei mesi scorsi.

