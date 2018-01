Non scattano le sanzioni per il mancato utilizzo del POS.

Come a tutti noto , pur rimanendo obbligatorio l’utilizzo del POS per i pagamenti in moneta elettronica, contrariamente a quanto più volte comunicato , a partire dal 1° gennaio 2018 non scatta la sanzione di 30 euro prevista per la mancata accettazione dei pagamenti con carte di credito o di debito. Ricordiamo che rimane l’obbligo per cui se un cliente chiede di pagare con carte di credito o di debito e non siamo in grado di accettare questa forma di pagamento, non possiamo rifiutare la vendita che avverrà a credito ed il cliente dovrà pagare in un secondo momento.

(Confesercenti Padova)