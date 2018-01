Vestiti e scarpe, crollano i consumi

Roma, 2 gen. (AdnKronos) – Crolla la spesa che le famiglie italiane dedicano all’abbigliamento (-24,8%) mentre s’impenna il costo dell’abitazione (+19,3%). Guardando la lista degli acquisti di 10 anni fa, e confrontandola con quella di oggi, si notano molti cambiamenti, avvenuti all’interno di un saldo rimasto quasi inalterato.

Se nel 2006 il budget medio mensile era di 2.461 euro, nel 2016 e’ arrivato a 2.524 euro, con un incremento di appena 63 euro (+2,6%). I dati contenuti nelle tabelle dell’Istat, ed elaborati dall’Adnkronos, confermano le difficolta’ che da anni sta attraversando il settore dell’abbigliamento e calzature, denunciato dai commercianti che operano nel settore.

La divisione nelle due categorie principali (alimentare e non alimentare) mostra che ad essere penalizzato e’ stato il comparto alimentare, che ha visto ridurre la spesa mensile da 467 euro a 448 euro (-4,1%). Le uscite per i beni non alimentari sono invece passate da 1.994 euro a 2.076 euro, con un incremento del 4,1%.

VESTITI E SCARPE – All’interno della macro area si registrano pero’ delle eccezioni, come la quota che viene destinata per l’acquisto di vestiti e scarpe, che e’ passata da 157 euro a 118 euro. Si tratta di 39 euro in meno al mese, che corrisponde a un taglio annuale di 468 euro.

In crescita la spesa per la salute, con la quota destinata ai servizi sanitari che passa da 86 euro a 114 euro, registrando un incremento del 32,6% nel decennio.

TRASPORTI – In forte calo, invece, le uscite destinate alla voce trasporti, che passano da 362 euro a 271 euro, con un calo del 25,1%. La quota gia’ risicata, destinata all’istruzione, si riduce ulteriormente passando da 27 euro a 14 euro (-45,4%). Per il tempo libero e cultura le uscite nel 2006 erano pari a 111 euro e dieci anni dopo sono arrivate a 130 euro (+17,1%).

Cambia anche la spesa delle famiglie italiane per prodotti alimentari, con la voce ‘frutta e verdura’ che cresce da 84 euro a 102 euro (+21,4%) e quella ‘carne’ che scende da 106 euro a 93 euro (-12,3%). Per latticini e uova le uscite arrivavano a 64 euro nel 2006 e sono scese a 58 euro nel 2016 (-9,4%); in calo anche la quota destinata ai prodotti ittici, che da 42 euro e’ arrivata a 36 euro (-14,3%).

